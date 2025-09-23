Hiranur’u gürültü yapıyor diye komşusu tüfekle vurdu

Ankara'da, gürültü yaptıkları gerekçesiyle çocuklara rastgele ateş açan şahıs 14 yaşındaki Hiranur Şimşek'i ağır yaraladı. Olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesi Fatih Mahallesi'nde yer alan bir sitede meydana geldi. İddialara göre; Hiranur Şimşek, sitelerinin bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Aynı apartmanda oturan 60 yaşındaki Hasan P., yüksek sesten rahatsız olduğunu söyleyip çocukları uyardı. Ancak oyuna devam etmeleri üzerine çılgına dönen Hasan P. evindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Saçmaların hedefi olan Hiranur şimşek ağır şekilde yaralandı. Etlik Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde entübe edildiği öğrenilen Hiranur'un hayati tehlikesinin sürüyor. Polis., saldırgan Hasan P.'yi suç aleti silahla birlikle yakalayıp gözaltına aldı.