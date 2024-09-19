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Giriş Tarihi: 19.9.2024 16:50 Son Güncelleme: 19.9.2024 17:09

Hırsız Ebru yakalandı! Daha önceden 102 kaydı ortaya çıktı

İstanbul Beylikdüzü ve Sarıyer ilçelerinde girdikleri evlerden binlerce liralık ziynet eşyası çalan ve daha önceden 102 ayrı suç kaydı olan Ebru U. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ebru U. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hırsız Ebru yakalandı! Daha önceden 102 kaydı ortaya çıktı

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 11 Eylül'de Beylikdüzü'nde bir evden yaklaşık 250 bin lira değerinde ziynet eşyası, 16 Eylül'de de Sarıyer'de bir evden 2 pırlanta kolye, altın kolye, altın bileklik ile bir gram altın çalındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisi Ebru U. (22) polis ekiplerince yakalandı. Yapılan incelemede şüphelinin 102 suç kaydı olduğu belirlendi. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul'da evlerden ziynet eşyası çalan hırsız kadın kamerada... 102 suç kaydı ortaya çıktı!

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Hırsız Ebru yakalandı! Daha önceden 102 kaydı ortaya çıktı
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