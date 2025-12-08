Hırsızı görünce kendini camdan attı

İSTANBUL Ümraniye'de 27 Kasım günü bir eve giren gaspçı C.Y., karşısında banyodan çıkan ev sahibi S.F. isimli kadını görünce bıçak çekip kolundaki 5 altın bilezik ile yüzüğünü gasp etti. Gaspçı, daha sonra da kadını yatak odasına kilitleyip kaçtı. Korkudan ne yapacağını bilemeyen kadın, kedini camdan attı. Kadın yaralı olarak hastaneye kaldırılırken çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde, " Beni kadının akrabası H.A.F. tuttu. Evde hırsızlık yapacaktım. Kadını görünce panik oldum" dedi. H.A.F.'nin suç ortağına, 'Altınların bir kısmı imitasyon çıktı' diyerek az komisyon verdiği de ortaya çıktı. Gözaltına alınan her iki şüpheli de tutuklandı.