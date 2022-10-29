Hırsızlara karşı sürü nöbeti

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan sınırında bulunan 230 nüfuslu Küçünlü köyünde son 3 günde zehirli gıda verilmesi sonucu 5 köpek, 3 kedi ve 11 tavuk öldü. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan besiciliği yapılan köyde, hayvan sürülerini kurtlardan ve hırsızlıktan koruyan köpeklerin ölmesi, besicileri hırsızlık yapılacağı düşüncesiyle tedirgin etti. Hayvanlarının çalınmasından endişe eden köylüler, sürülerin başında dönüşümlü nöbet tutmaya başladı.Köyde hayvan besiciliği yapan Ali Çentik, sürüsünü bekleyen 3 çoban köpeğinin zehirli et verilerek öldürüldüğünü söyledi. Hayvanları bulunan diğer köylülerin de çoban köpeklerinin öldürülmesi nedeniyle kaygı duyduklarını belirten Çentik, "Benim 5 köpeğim, 200 baş küçük sürüm, 10 tane de sığırım var. Hırsızlık endişemiz doğdu. Yetkililer sesimizi duysun. Bütün gece diğer mal sahipleriyle sürekli devriye atmak zorunda kalıyoruz. 2 geceden beri uyku uyumuyorum, sürekli nöbet tutuyorum" dedi.Besicilerden Murat Aktaş da "Köpeklerimiz aniden öldü. 3 tane kedim zehirlendi. Biz üreticiler olarak bu olaydan rahatsızız ve bu işin sonunda da bir hırsızlık olacak diye endişeliyiz" diye konuştu. Besici Erol Sinekçi, hayvanların zehirlenerek öldürülmesinin insanlık dışı olduğunu belirterek, "Zehri kimin attığı belli değil. Zehirlediklerine göre hırsızlık yapacaklar. Kendi hayvanlarım da komşumuzun hayvanları da öldü, çok üzüldüm. Zehir verilerek öldürülen köpeklerden birinin 6 yavrusu vardı" dedi.