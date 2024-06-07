Hırsızlardan pes dedirten yöntem

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde bir villanın önüne duran 2 milyon değerinde lüks otomobilin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Bursa Emniyeti, özel bir ekip kurdu. Otomobilin çalındığı sokak ve mahalledeki güvenlik kamere görüntüleri ile güzergahtaki tüm MOBESE kayıtları tek tek incelendi. Elde edilen görüntüler 2 şahsın mahalleye gelerek gözetleme yaptıkları tespit edildi. Görüntülerin devamında ise bir sonraki gün aynı iki şahsın olay yerinde bir süre gözetleme yaptıktan sonra aracı çekiciye bindirip götürdüğü ve Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde bir ara sokağa bırakıldığı belirlendi. Otomobili bulmak için kurulan özel ekip, güvenlik kameraları çalışmalarının ardından 2 şüphelinin kimlikleri ile otomobili götürdükleri yeri kolayca tespit etti. 26 suç kaydı bulunan Y.T. (49) ile 13 suç kaydı bulunan Ü.Y. (46) Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip tarafından kıskıvrak yakalandı. Çekiciye konularak çalınan otomobil ise yine çekiciye konularak sahiplerine teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.