Hırsızlık cınayetıne 3 tutuklama

İzmir'de restorana müşteri olarak gelen Emirhan Kaya (20) ile işletme sahibi Yılmaz E. arasında çıkan kayıp cep telefonu tartışması kavgaya döndü. Kavgada işletme sahibi Yılmaz E., yanındaki tabancayla Kaya'ya ateş açtı. Sırtından, kalçasından ve ayağından yaralanan Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli Yılmaz E., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Soruşturma sürerken işletme çalışanları A.B. (45), H.C. (25) ve O.B. (37) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz E., A.B. ve O.B. tutuklanırken, H.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.