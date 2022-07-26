Hız kesmeden öldürdü

İzmir'in Tire ilçesinde önceki gün meydana gelen kazada, elinden tuttuğu torunu ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Yür (55) ve torunu Buse Ada Yür (6) bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Kazaya neden olan sürücü F.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.Sürücünün alkollü olmadığı belirtilirken, kazanın olduğu yere yakın noktada kavşak olmasına rağmen hızını kesmediği belirlendi. Sürücü F.C.'nin kaza anında 100 kilometre hızla gittiği kaydedildi. Babaanne ile torununun cenazeleri ise Bayındır ilçesindeki Tokatbaşı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hem annesini hem kızını yitiren Fahrettin Yür (32), cenaze namazı sırasında ayakta durmakta güçlük çekti. Kaza öncesi, babaanne Sevinç Yür'ün torunu Buse Ada ile birlikte Tire pazarında sebze satan oğlu Fahrettin Yür'e yardıma gitmek üzere evden çıktığı belirlendi. Fahrettin Yür'ün, annesi ile kızının ölüm haberini pazar tezgâhında aldığı belirtildi. İki yıl önce de babasını kalp krizi sonucu kaybettiği belirtilen Yür'ün, yürek yakan kazanın ardından büyük acı yaşadığı kaydedildi.