Haberler Yaşam Haberleri Hız kesmeden öldürdü
Giriş Tarihi: 27.7.2022

Hız kesmeden öldürdü

İzmir’de 6 yaşındaki Buse Ada Yür ile babaannesi Sevinç Yür’e çarparak ölümüne yol açan sürücü F.C. tutuklandı. Sürücünün, yolda kavşak noktası olmasına rağmen hızını kesmediği ortaya çıktı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Hız kesmeden öldürdü
İzmir'in Tire ilçesinde önceki gün meydana gelen kazada, elinden tuttuğu torunu ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Yür (55) ve torunu Buse Ada Yür (6) bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Kazaya neden olan sürücü F.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

100 KİLOMETRE HIZLA GİDIYORDU
Sürücünün alkollü olmadığı belirtilirken, kazanın olduğu yere yakın noktada kavşak olmasına rağmen hızını kesmediği belirlendi. Sürücü F.C.'nin kaza anında 100 kilometre hızla gittiği kaydedildi. Babaanne ile torununun cenazeleri ise Bayındır ilçesindeki Tokatbaşı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hem annesini hem kızını yitiren Fahrettin Yür (32), cenaze namazı sırasında ayakta durmakta güçlük çekti. Kaza öncesi, babaanne Sevinç Yür'ün torunu Buse Ada ile birlikte Tire pazarında sebze satan oğlu Fahrettin Yür'e yardıma gitmek üzere evden çıktığı belirlendi. Fahrettin Yür'ün, annesi ile kızının ölüm haberini pazar tezgâhında aldığı belirtildi. İki yıl önce de babasını kalp krizi sonucu kaybettiği belirtilen Yür'ün, yürek yakan kazanın ardından büyük acı yaşadığı kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih kılavuzu 2022! Üniversite tercihleri bugün başlıyor! ÖSYM YKS tercih robotu 2022 ile üniversite tercihi nasıl yapılır ve adayların kaç tercih hakkı var?
SON DAKİKA: Maaş farkları için Bakanlıktan açıklama geldi! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi belli oldu! Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih netleşti
Değeri tam 828 milyon! Oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'ten "Arsama çöktüler" ihbarı!
YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ ile otomobil fiyatları düşecek mi, araçlara indirim gelecek mi, ne kadar? Araçlarda ÖTV indirimi ve 2022 Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları son durum
Sigara zammı güncel sigara fiyatları 27 Temmuz 2022: Yeniden sigaraya zam mı geldi, JTİ, BAT, Philip Morris grubu ne kadar oldu?
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2022! İşte önlisans ve lisans 2 ve 4 yıllık 2022 Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları YÖK ATLAS
Aile Destek Programı başvuru ve ödeme tarihleri 2022: e-Devlet ile Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne zaman yatırılacak?
Son dakika: Sosyal yardım uygulaması genişletildi: Çalışan ve emekliler de başvurabilecek...
Maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Temmuz 2022 SSK ve BAĞKUR memur ve emekli maaş farkı ne zaman ödenecek, hangi tarihte?
Aile Destek Programı başvuru ekranı 2022: e-Devlet ile Aile Destek Programı/Paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 450 - 600 TL ödeme yapılacak!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hız kesmeden öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA