Hizmet maratonumuz hiç bitmeyecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla güçlü, kararlı ve umut dolu bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Bu vizyonun en önemli dayanak noktalarından biri, yerel yönetimlerde ortaya konan büyük dönüşümdür. Çünkü şehirler, bir milletin medeniyet birikiminin, kültürel kimliğinin ve ortak değerlerinin aynasıdır" dedi. Mustafa Demir, AK Parti'nin 1994 yılında İstanbul'da başlayan bir hizmet anlayışının, tüm Türkiye'ye yayılan bir belediyecilik devrimine dönüştürdüğünü hatırlatarak, şunları söyledi: "Bu anlayış, gönüllere dokunan, milletle aynı dili konuşan, aynı hedefe yürüyen bir yönetim kültürünü inşa etmiştir. Bugün AK Parti belediyeciliği; çevreye duyarlı, dijitalleşmeyi merkeze alan, kaynaklarını verimli kullanan, sosyal adaleti ve katılımcılığı önceleyen bir yönetim modeline evrilmiştir. Bu model, geleceğin şehirlerini insanı merkeze alan bir vizyonla şekillendirmektedir. Geleceğin kentleri; akıllı teknolojilerle donatılmış, yeşil alanlarıyla nefes alan, kültürel mirası korurken modern yaşamı inşa eden şehirlerdir. AK Parti belediyeciliği, bu vizyonu 'milletle bütünleşen' bir hizmet anlayışıyla birleştirerek, Türkiye'yi yerelden evrensele uzanan güçlü bir şehircilik modeline taşımaktadır."Mustafa Demir'in açıklamaları şöyle: "AK Parti döneminde İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyükşehirlerde ulaşım, planlı bir sistem anlayışıyla sürekli gelişen; toplu taşıma hatlarından altyapı yatırımlarına kadar her alanda milletimizin hayatını kolaylaştıran bir sistem kurulmuştu. Ancak CHP'li belediye yönetimi göreve geldiği ilk günden itibaren, yıllar içinde oturmuş bu sistemi adeta işlemez hâle getirdi. Bir zamanlar dakik, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunan şehirlerde bugün; arızalanan otobüsler, çalışmayan metrolar ve vatandaşın çileye dönen yolculukları gündemden düşmez hâle gelmiştir. Ulaşım sistemini geliştirmek bir yana, mevcut düzeni dahi koruyamayan CHP belediyeciliği, şehirlerin yıllar içinde kazandığı ulaşım disiplinini adım adım geriye götürmüştür. AK Parti'nin hizmet belediyeciliği döneminde kurulan güçlü ulaşım altyapısı, vizyonsuz yönetimler nedeniyle her geçen gün zayıflamakta; vatandaş, 'ulaşımda istikrarın' ne kadar önemli olduğunu bir kez daha tecrübe etmektedir."