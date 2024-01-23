HKÜ örnek bir yarışmaya ev sahipliği yapacak

Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) koordinasyonunda düzenlenen 'Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın finali 4-7 Mart tarihlerinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin (HKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl asrın felaketinin yaşandığı illerden bir tanesi olan Gaziantep'te gerçekleştirilecek etkinliğin en büyük amaçlarından biri, toplumda deprem farkındalığı ve depremle yaşam bilincinin oluşturulması. Genç mimar ve mühendislerin yarışacağı yarışmada, takımların inşa ettikleri çok katlı bina maketleri "sarsma masası" üzerinde, üç farklı deprem etkisi altında test edilecek. Kazanan takım, maket binaların yarışma kapsamında gösterdiği deprem performansına göre belirlenecek. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, yarışmanın gelecekteki yapıların daha güvenli hale getirilerek deprem riskinin azaltılmasına katkı sağlayacağını söyledi. Yarışmanın bu yılki finalinde İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi gibi çok sayıda özel ve devlet üniversitesinden katılımcılar ter dökecek.