Hobi bahçelerine sıkı denetim

Büyükşehirlerde verimli tarım arazilerinin kooperatifleşme adı altında bölünerek hobi bahçelerine dönüştürülmesi ve küçük parsellere ayrılan bu alanlar betonarme yapılaşmayla tarım alanlarını tehdit ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım arazileri üzerine yapılan izinsiz hobi bahçeleriyle ilgili olarak uyarılarda bulundu. Söz konusu arazilerle ilgili olarak, noter aracılığı ile yapılan satışlarında, arazinin değil, kooperatif veya şirketin hissesinin satıldığını belirten Bakanlık, bunun tasarruf hakkı anlamına gelmediğini belirterek, yıkım yapılabileceğini duyurdu.Bu kapsamda İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarım arazilerinin 'Hobi bahçesi' adı altında imara açılıp talan edilmesini önlemek için çalışma başlattı. Araziye inen il müdürlüğüne ait ekipler 1 Ocak-30 Haziran 2024 tarihleri arasında İzmir il sınırları içinde gerçekleştirdikleri incelemelerde 2 milyon 402 bin metrekarelik tarım arazisinin tarımsal vasfının bozularak hobi bahçesine dönüştürüldüğünü, imara açıldığını tespit etti. Sorumlular hakkında idari işlem başlatan il müdürlüğü, 1588 kişiye 100 milyon 800 bin lira para cezası kesti. Yaptırımlar bunlarla da sınırlı kalmadı. İlçe belediyelere yazı yazılarak ilçe sınırları içinde yer alan hobi bahçelerinin yıkımlarının yapılması istendi. Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri vatandaşları hobi bahçesi satın almamaları konusunda uyardı. Yapılan denetimlerde 148 bin metrekarelik arazinin tarımsal yapısının bozulduğu görüldü. İdari işlem başlatılan 29 kişiye toplamda 13 milyon 800 bin TL para cezası kesildi. Bakanlık yetkilileri daha sonra mağdur olmamaları için vatandaşları hobi bahçesi satın almamaları konusunda uyardı. Yetkililer denetimlerin il genelinde artarak devam edeceğini, tarımsal alanın bozulmasının ikinci tespitinde ilk ceza miktarının 3 katı idari para cezası uygulandığının da altını çizdi.