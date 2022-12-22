’Hobi Bahçesi’ katliamında karar çıktı: 2 kardeşin katillerine ceza yağdı!

'UYKU İLACINI BARIŞ'A VERDİM'

Anne Fahriye Ertürk Güler, hobi bahçesinde kemikleri bulunan çocukları Oğulcan Bertan Karaoğlu ve Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'ndan şiddet gördüğünü kaydederek, "Olay tarihinde İbrahim'in getirdiği uyku ilacını Barış'a verdim ama kafasına demirle vurmadım. Çocuğun öldürüldüğünü keşifte öğrendim. Barış'ı canice hisle öldürttüğüm belirtilmişse de bunu kabul etmiyorum. Diğer oğlum Oğulcan ise 16 Şubat 2010'da evden ayrıldı, bir daha kendisinden haber alamadım, ölümüyle ilgili bilgim yok" dedi.