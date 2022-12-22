’Hobi Bahçesi’ katliamında karar çıktı: 2 kardeşin katillerine ceza yağdı!

Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan anne Güler, sevgilisi Terzioğlu ve oğlu Arman Terzioğlu mütalaaya karşı savunma yaptı. İbrahim Terzioğlu, hazırlık aşamasındaki değil mahkeme huzurundaki savunmasının dikkate alınmasını istediğini söylerken Arman Terzioğlu ise suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.
'UYKU İLACINI BARIŞ'A VERDİM'
Anne Fahriye Ertürk Güler, hobi bahçesinde kemikleri bulunan çocukları Oğulcan Bertan Karaoğlu ve Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'ndan şiddet gördüğünü kaydederek, "Olay tarihinde İbrahim'in getirdiği uyku ilacını Barış'a verdim ama kafasına demirle vurmadım. Çocuğun öldürüldüğünü keşifte öğrendim. Barış'ı canice hisle öldürttüğüm belirtilmişse de bunu kabul etmiyorum. Diğer oğlum Oğulcan ise 16 Şubat 2010'da evden ayrıldı, bir daha kendisinden haber alamadım, ölümüyle ilgili bilgim yok" dedi.
Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti İbrahim Terzioğlu'na iki kardeşi 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, anne Fahriye Ertürk Güler'e 'Öldürmeye azmettirmek' suçundan haksız tahrik indirimiyle 48 yıl hapis cezası, İbrahim Terzioğlu'nun oğlu Arman Terzioğlu'na ise Özgür Çağkan Barış Karaoğlu cinayetine yardım ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezası verdi.