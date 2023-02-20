Hocaların hocası Halit Demir büyük şok! Dolandırıcıların kurbanı oldu





Karar sonrası savcılık tarafından Cevdet D. hakkında, 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. İddianamede; Cevdet D'nin müştekilere ait taşınmazı 3. bir kişiye satmadan önce yanında çalışan diğer çalışan şüpheli Emel Kılıç'a devrettiği, Cevdet D'nin kendisine taşınmazın satılmaması hususu bildirilmesine rağmen taşınmazı müştekilerin rızaları dışında vekâlete aykırı olarak 3. bir kişiye devretmek ve taşınmazın satışıyla elde edilen geliri müştekilere vermeyerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri iddia edildi. İki şüpheli, Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.