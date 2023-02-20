Hocaların hocası Halit Demir büyük şok! Dolandırıcıların kurbanı oldu

Bilim elçisi olarak tanınan Kültür Üniversitesi Rektörü Sıddıka Semahat Demir'in babası olan ve "Hocaların hocası" olarak bilinen Halit Demir, kendisini gayrimenkul uzmanı olarak tanıtan Cevdet D. ile tanıştı. Demir'in Sarıyer'de yaklaşık 20 milyon lira değerinde arazisi vardı.
VİLLA VE ARAZİYİ SİTEDE GÖRDÜ
Araziyi değerinden çok daha fazla bir ücrete satacağını vaat eden Cevdet D. ile anlaşan Demir, kızı aracılığıyla Cevdet D'ye satış için vekâletname verdi. Aradan aylar geçti. İddiaya göre profesörün kızı, günlerce Cevdet D'ye ulaşmaya çalıştı. Söz konusu hukuk bürosuna ait adreste Cevdet D'yi bulamayan Sıddıka Semahat Demir, vekâletnameyi iptal ettiklerini gösteren bir mesaj attı.
Sıddıka Semahat Demir, geçtiğimiz günlerde ünlü bir emlak satış sitesinde kendilerine ait villa ve arazinin satışa çıktığını gösteren bir link gördü. Linki tıkladığında sahibinin başka bir isim olduğunu gördü. Aile, Zekeriyaköy'deki villa ve arazinin başka bir şahsa aylar önce devredildiğini öğrendi. Şok yaşayan aile, şikâyetçi oldu.
VEKÂLETNAME İPTALİNİ KABUL ETMEDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada savcılık dosyayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Kararda, taraflar arasındaki meselenin hukuki itilaf ve Sıddıka Semahat Demir'in, Cevdet D'ye verdiği vekâletnameyi iptal ettiğini gösteren mesajın ise geçersiz ve hukuka aykırı olduğu kaydedilirken, satış yapılan konutun ücretinin, Cevdet D.'den hukuk mahkemeleri yoluyla tahsil edilebileceği belirtildi.
DAVA AÇILDI
Demir ailesinin karara itirazı üzerine Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Hâkimlik, takipsizlik kararının kaldırılıp Cevdet D'nin yargılanması gerektiğine karar verdi.
Karar sonrası savcılık tarafından Cevdet D. hakkında, 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. İddianamede; Cevdet D'nin müştekilere ait taşınmazı 3. bir kişiye satmadan önce yanında çalışan diğer çalışan şüpheli Emel Kılıç'a devrettiği, Cevdet D'nin kendisine taşınmazın satılmaması hususu bildirilmesine rağmen taşınmazı müştekilerin rızaları dışında vekâlete aykırı olarak 3. bir kişiye devretmek ve taşınmazın satışıyla elde edilen geliri müştekilere vermeyerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri iddia edildi. İki şüpheli, Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.