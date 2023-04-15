Holding patronuna ölüm mailleri! İşletmecisini affetmedi

65 yaşındaki Zeki E., TAB Gıda'nın franchise işletmecisi olarak Balıkesir'de bir dükkan açtı. Yıllarca işletmecilik yapan yaşlı adam, iddiaya göre geçtiğimiz yıl 15 Şubat günü ticari anlaşmazlık yaşadığı TAB Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu'na mail attı. Anlaşmazlığın çözülmesi için talepte bulunan işletmeci, Kurdoğlu'ndan istediği cevabı alamadığında ise, "Ötelerde bir yerde uzaklarda görüşürüz ve hesaplaşırız", "Her kul ölümü tadacaktır", "ateş düştüğü yeri yakar, kimseyi küçük görmeyin el elden üstündür" şeklinde artarda tehdit mailleri göndermeye başladı.

MAİLLERİNİ KABUL ETTİ

Mail sonrası avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Kurdoğlu, kendisini ölümle tehdit eden Zeki E.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Balıkesir'de ikamet eden Zeki E.'nin ifadesi alındı. İşletmeci, Müştekinin yönetim kurulu başkanı olduğu bir yemek firmasının Balıkesir'de bulunan bir AVM'de franchisee bir restoran işletmesinden dolayı Kurdoğlu'nu tanıdığını, aralarında ticari sorunlar bulunması nedeniyle anlık bir sinirle mailleri gönderdiğini beyan ederek üzerine atılı suçlamayı ikrar etti.

YARGILANACAK

Dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi. Kurdoğlu, işletmeciyle uzlaşmayı reddetti. Yürütülen soruşturma sonunda Zeki E. hakkında, 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma' suçundan dava açıldı. İddianamede, Zeki'nin müşteki Erhan Kurdoğlu'na farklı tarihlerde birden fazla kez mailler göndererek huzur ve sükununu bozduğu anlatıldı. 1 yıla kadar hapsi istenen işletme sahibi, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.