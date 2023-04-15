Haberler Yaşam Haberleri Holding patronuna ölüm mailleri! İşletmecisini affetmedi
Giriş Tarihi: 15.4.2023 09:06

Holding patronuna ölüm mailleri! İşletmecisini affetmedi

Ata Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, dünyaca ünlü fast food zincirlerinin Türkiye'deki distribütörlüğünü üstlenen TAB Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu'nun Balıkesir'de bulunan franchise işletmecisi tarafından ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı. Çok sayıda ölüm tehdidi içeren mail alan Kurdoğlu, mail sahibinden şikayetçi olunca işletmeci hakkında dava açıldı.

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Holding patronuna ölüm mailleri! İşletmecisini affetmedi

65 yaşındaki Zeki E., TAB Gıda'nın franchise işletmecisi olarak Balıkesir'de bir dükkan açtı. Yıllarca işletmecilik yapan yaşlı adam, iddiaya göre geçtiğimiz yıl 15 Şubat günü ticari anlaşmazlık yaşadığı TAB Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu'na mail attı. Anlaşmazlığın çözülmesi için talepte bulunan işletmeci, Kurdoğlu'ndan istediği cevabı alamadığında ise, "Ötelerde bir yerde uzaklarda görüşürüz ve hesaplaşırız", "Her kul ölümü tadacaktır", "ateş düştüğü yeri yakar, kimseyi küçük görmeyin el elden üstündür" şeklinde artarda tehdit mailleri göndermeye başladı.

MAİLLERİNİ KABUL ETTİ
Mail sonrası avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Kurdoğlu, kendisini ölümle tehdit eden Zeki E.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Balıkesir'de ikamet eden Zeki E.'nin ifadesi alındı. İşletmeci, Müştekinin yönetim kurulu başkanı olduğu bir yemek firmasının Balıkesir'de bulunan bir AVM'de franchisee bir restoran işletmesinden dolayı Kurdoğlu'nu tanıdığını, aralarında ticari sorunlar bulunması nedeniyle anlık bir sinirle mailleri gönderdiğini beyan ederek üzerine atılı suçlamayı ikrar etti.

YARGILANACAK
Dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi. Kurdoğlu, işletmeciyle uzlaşmayı reddetti. Yürütülen soruşturma sonunda Zeki E. hakkında, 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma' suçundan dava açıldı. İddianamede, Zeki'nin müşteki Erhan Kurdoğlu'na farklı tarihlerde birden fazla kez mailler göndererek huzur ve sükununu bozduğu anlatıldı. 1 yıla kadar hapsi istenen işletme sahibi, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: Uzman erbaş alımı yönetmeliğinde değişiklik
SON DAKİKA: Yargıtay, Koza İpek Holding'e ait şirketlerin müsadere kararını onadı
Türkiye'yi dünyada önemli finans merkezi haline getirecek İFM projesinde Berat Albayrak imzası
İşte Kılıçdaroğlu'nun Dışişleri vizyonu: PYD'ye terör örgütü diyemen Selin Sayek Böke'ye bakanlık
Akşener’in danışmanı İYİ Parti listesini topa tuttu: Ülkeyi bu kadro mu yönetecek?
Prag'da Türk bayraklı sevince müdahale: Oyuncular formadaki ay yıldızla karşılık verdi
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli mesajlar: Milletimizin geleceğinde eli kanlı canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına yer yoktur
SON DAKİKA | Terör sevici İBB personeli Ezgi Yıldız hakkında flaş gelişme: İstenen ceza belli oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HDP'li Esengül Demir'den hadsiz sözler: Demirtaş için hesap soracağız
ARKADAŞINA GÖNDER
Holding patronuna ölüm mailleri! İşletmecisini affetmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA