Hollanda ‘Ölüm’ kararı verdi Erdoğan ‘Alın gelin’ dedi

Hollanda’da, yaşam destek ünitesinden ayrılmasına karar verilen 24 yaşındaki Dilara Şahin için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla ambulans uçak gönderildi
Hollanda'nın ölüme terk ettiği 24 yaşındaki Dilara Şahin için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ambulans uçak gönderilmesi talimatı verdi... Zwolle kentinde yaşayan 24 yaşındaki Dilara, ağır baş ağrısı şikâyeti ile gittiği hastaneden 4 gün sonra taburcu edildi. Genç kız taburcu olduğu gün yeniden fenalaştı. Hastane bu kez lösemi teşhisi koyup kemoterapi uyguladı. Bu tedavi Dilara'nın ciğerlerini bitirdi. Hollanda, "Artık yapılacak bir şey yok" dedi. Şahin ailesi, ölümü kabullenmeyip SABAH aracılığı ile yardım çığlığı attı.
BAKAN KOCA'YA TALİMAT
Baba Oğuz Şahin, yaşam destek ünitesine bağlanan kızının kaderine terk edilemeyeceğini dile getirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Haberi gören Erdoğan, hemen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimat verdi. Bakanlık, Dilara'nın Türkiye'ye nakledilmesi için girişimlerine başladı. Dün, Ankara'dan havalanan ambulans uçak, Hollanda'ya ulaştı.
'REİSİMİZ SESİMİZİ DUYDU'
Baba Oğuz Şahin, "Allah razı olsun. Reisimiz sesimizi duydu. Şayet duymamış olsa, kızımın ölüm günü 1 Şubat olacaktı. Tüm ısrarlarımıza rağmen Hollanda'daki hastane yaşam destek ünitesinden ayırma kararı aldı. Şu an bir taraftan acı gözyaşı, diğer taraftan sevinç gözyaşı döküyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve ülkem bize sahip çıktı. Dilara artık tüm Türkiye'nin çocuğu oldu. Bana bu hissi verdiler. Kızım Türkiye'de ölse de 'Gereken her şey yapıldı' diyeceğim. Eğer fişi çekilseydi vicdan azabı ile nasıl yaşardım, bilemiyorum. Kendimi hiç affetmezdim" dedi.
AMBULANS REZALETİ
Türkiye, ambulans uçak havalandırıp Dilara'yı nakletmek ve sağlığına kavuşturmak için seferber olurken, Hollanda'da ise ambulans rezaleti yaşandı. Sağlık sistemi daha önce de sorgulanan Hollanda, Dilara'yı hastaneden havalimanına sevk etmek için ambulans bulamadı. Duruma tanık olan Türkler, "Türkiye, uçağa ambulans da mı koyup getirsin. Bu ne rezillik. İnsan yaşamına verilen değer bu mu?" dedi