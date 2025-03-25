Horoz dövüşü operasyonu: Ring boş, kafes dolu!





HOROZLAR KURTARILDI, ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Baskında çiftlik sahibi Y.E. ve organizatör U.R.E. gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan U.R.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 28 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Özgürlüğüne kavuşan 24 horoz ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.



BAHİSTEN GELEN CEZA, DÖVÜŞTEN AĞIR BASTI

Horoz dövüşüne katılan 29 kişiye kişi başı 9 bin 247 TL olmak üzere toplamda 258 bin 916 TL idari para cezası kesildi. Dövüşçülerin hevesi kursakta, horozlar ise doğada kaldı.