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Giriş Tarihi: 25.3.2025 11:49

Horoz dövüşü operasyonu: Ring boş, kafes dolu!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda horoz dövüşü yapıldığı tespit edilen çiftliğe operasyon yapıldı. Operasyonda 29 kişi yakalanırken, horozlar özgürlüğüne kavuştu...

İHA
Horoz dövüşü operasyonu: Ring boş, kafes dolu!
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine Y.E.'ye ait çiftliğe operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, 25 metrekarelik ring alanı, 1 adet terazi, 24 horoz ve 24 bin 705 TL'lik bahis parası ele geçirildi.



HOROZLAR KURTARILDI, ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Baskında çiftlik sahibi Y.E. ve organizatör U.R.E. gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan U.R.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 28 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Özgürlüğüne kavuşan 24 horoz ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.


BAHİSTEN GELEN CEZA, DÖVÜŞTEN AĞIR BASTI
Horoz dövüşüne katılan 29 kişiye kişi başı 9 bin 247 TL olmak üzere toplamda 258 bin 916 TL idari para cezası kesildi. Dövüşçülerin hevesi kursakta, horozlar ise doğada kaldı.

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Horoz dövüşü operasyonu: Ring boş, kafes dolu!
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