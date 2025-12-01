Hortum ve fırtına Anamur ve Bozyazı ilçelerini yerle bir etti

Bozyazı'da gece saatlerinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde bir kafeterya şiddetli rüzgâra dayanamayarak tamamen kullanılamaz hâle geldi. Bazı evlerin çatıları uçtu, parçalar metrelerce uzağa savruldu. İlçe genelinde çilek ve muz seralarına ait naylon örtüler, fırtınanın etkisiyle dört bir yana dağıldı.

Anamur'un Bozdoğan Mahallesi ise aynı saatlerde sağanak yağışla birlikte oluşan hortumun etkisine girdi. Hortum nedeniyle çok sayıda sera zarar görürken, çilek ve muz üreticileri büyük kayıplar yaşadı. Seraların naylonları parçalanırken bazı demir konstrüksiyonların da yerinden söküldüğü görüldü.

Bölgede bulunan yüzyıllık zeytin ağaçları bile hortumun şiddetine dayanamayarak kökünden söküldü. Tarım arazilerindeki ağaçların devrilmesi üreticileri endişeye sevk ederken, ilk belirlemelere göre onlarca seranın kullanılmaz hâle geldiği bildirildi. Her iki bölgede de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte belediye ve ilgili kurum ekipleri zarar tespit çalışmalarına başladı. Üreticiler, yaşanan felaketin özellikle tarımsal üretimi ciddi şekilde etkileyeceğini belirterek destek talebinde bulundu.