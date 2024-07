Hoşçakal usta

bir tiyatrocu, oyuncu, devlet sanatçısı ve sunduğu yarışma programlarıyla ekranların sevilen simalarındandı. Üç yıl boyunca sunuculuğunu yaptığı ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasındaki asil duruşu, beyefendiliğiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Kenan Işık, 2014'te geçirdiği beyin kanaması sonrası 10 yıl süren komanın ardından dün 76 yaşında hayatını kaybetti. Işık, ardında sanat ve tiyatro alanında aldığı onlarca ödül ve hafızalardan silinmeyecek saygın bir kişilik bıraktı.Aslen Malatyalı olan usta oyuncu lise eğitimi için gittiği Ankara'da Meydan Sahnesi'yle tiyatro ile tanıştı. Gazi Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi okusa da tiyatro sevdasıyla henüz 25 yaşındayken Devlet Tiyatro Sanatçısı oldu. Uzun yıllar yönetmenlik ve oyun yazarlığı yapan Işık, 1996'da Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği de yaptı. Işık, yaşamı boyunca sanata verdiği değer seyirciye yansıdığı gibi şiire olan sevdasını da sevenleriyle hep paylaştı. Işık, 1973'te ilk evliliğini Gülgün Ok ile yaptı ancak 7 yıl sonra boşandı. İkinci evliliğini ise Beril Işık ile yaptı. Bu evliliğinden Mehmet ve Ahmet adında 2 çocuğu bulunuyor.Işık, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Huzur', Karen Blixen'in 'Ölümsüz Öykü' adlı yapıtlarını ve Turhan Selçuk'un 'Abdülcanbaz' adlı çizgi romanını oyunlaştırıp sahneye koydu. Daha birçok tiyatro oyunu yazan ve oynayan Işık, seslendirme sanatçılığı da yaptı. 30'un üzerinde ödül alan oyuncunun, televizyon tarihine girişi ise 90'lı yıllarda 'Süper Baba' dizisiyle oldu. İstiklal Savaşı'nı anlatıldığı, bir milletin yeniden diriliş ve zafer öyküsü olan 1994 yapımı 'Kurtuluş' dizisinde de oyunculuğunu gösterdi. Oynadığı film ve diziler arasında Serada Aşk, Sıcak Saatler, Cumhuriyet, Hayat Bağları, Dadı, Yeşil Işık, Sayın Bakanım, Aşk Oyunu, Belalı, Emret Komutanım, Fikrimin İnce Gülü de vardı. Bir dönem gazetecilik de yapan Işık, bir televizyon kanalında haber programı da sundu.Şiire olan sevdası onu şiir seslendirtti, sevenlerinin onun sesinden birçok şiire adeta yeniden âşık oldu. Kenan Işık'ın Türk televizyon tarihinde izlenme rekorları kıran yarışma programlarındaki sunuculuğu ise halk nezdinde büyük sevgi uyandırdı. 2000'li yıllarda başlayan "Kim Beş Yüz Milyar İster?", "Kim Beş Yüz Bin İster?", "Kim Bir Milyon İster?", "Dünya Bir Oyun Sahnesi" yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı. 2011'de ise ATV ekranlarında başlayan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışma programını 3 yıl boyunca sundu. Efsane sunucu, tüm Türkiye'yi bu yarışma programıyla milyonları ekrana bağladı.ATV'nin sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" programını sunduğu 2011-2014 yıllarında izleyici ekrana kilitleyen Kenan Işık'ın hayatı, 21 Mart 2014'te geçirdiği talihsiz kaza ile karardı. Spor sonrası gittiği saunada fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpan usta sunucu, beyin kanaması geçirdi. Işık, bilinci kapalı bir şekilde kaldırıldığı hastanede 4 saat süren ameliyat sonrası hayata tutundu, ancak komaya girdi. Tüm Türkiye Kenan Işık'tan iyi bir haber gelmesi için dualar etti. Bir süre Almanya'da Schmieder Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gördü ancak bir gelişme olmadı. Işık, 10 yıl boyunca komada kaldı. Uzun süre tedavi görmesine rağmen komadan çıkamayan Işık'tan acı haber dün geldi. 76 yaşındaki Kenan Işık, geride sevenlerini bırakarak İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. 10 yıldır ondan gelecek umutlu haberi bekleyen sevenleri, gelen vefat haberiyle yıkıldı.Kenan Işık için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 11.00'de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından tören düzenlenecek. AKM'de yapılacak törenin ardından Ankara'ya götürülecek olan Işık'ın cenazesi, yarın Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde kılınacak öğle namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek./ SABAHIşık'ın ölüm haberinin ardından sanat ve siyaset dünyasından birçcok isim taziye mesajı paylaştı.Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı: Kenan Ağabey tiyatro insanıydı. Sayısız oyun yönetmiş, bizim ustamızdı. Değerli bir ustamızı kaybettik çok üzgünüz.Hülya Koçyiğit: Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının unutulmaz ismi Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.Işıl Yücesoy: Ah be Kenan'cığım. Ne sen ne Türk Tiyatrosuna verdiğin hizmetler unutulur. Çok kıymetliydin çok.Haldun Dormen: Kenan Işık'ın aramızdan ayrılması bizi çok üzdü. Birlikte çalışmaktan çok büyük keyif aldığım değerli sanatçımızın yokluğu, arkasında çok büyük ve doldurulamaz bir boşluk bıraktı.Ali Sunal: Sana doyamadık Kenan abicim iyi ki tanımışım, dertleşmişim, şakalaşmışım, sahne paylaşmışım nur içinde yat.Gülben Ergen: Dev Çınarım Kenan Işık... İki yılımızın her günü sevgiyle, saygıyla, anılarla geçti Dadı'da. 10 yıllık hasret sürecine sonsuzluk eklendi şimdi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Sanatıyla, bilgi birikimiyle ve saygın duruşuyla gönüllerimizde taht kuran Kenan Işık, Türk kültür hayatına büyük katkılarda bulunmuştur. Eserleri ve performansları gelecek nesiller için de birer rehber niteliğinde olacaktır.MHP Lideri Devlet Bahçeli: Kenan Işık'ın ebediyete irtihalinden büyük bir üzüntü duydum.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Mekanı cennet olsun" dedi. Hayatı boyunca 30'a yakın ödül alan Işık, 2017'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ni layık görülmüştü. Ödülü eşi Beril Işık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almıştı.