Hostese taciz savcılıkta bitti

64 yaşındaki İsviçreli bankacı Claude T., içecek servisi yapan hostes Yelda Y.’nin etek altı görüntüsünü çekerken yakayı ele verdi. Gözaltına alınan bankacı, kefaletle serbest kaldı
İsviçre'den Türkiye aktarmalı İsrail'e giden uçakta yaşanan taciz olayı "Bu kadarına da pes" dedirtti. 64 yaşındaki İsviçreli bankacı Claude T., içecek servis eden hostes Yelda Y.'nin etek altı görüntüsünü çekmek isterken yakalandı. Şoke eden olay, 11 Şubat'ta yaşandı. 26 yaşındaki hostes Yelda Y., yolculara içecek servisi yapıyordu. İddiaya göre bu sırada hostesin eteğinin altından fotoğrafını çekmeye çalışan Claude T., telefonunun patlayan flaşıyla yakayı ele verdi. Fotoğrafının çekildiğini fark eden genç kadın çılgına dönerken, gizli gizli fotoğraf çekmeye çalışan bankacı yakalanınca paniklemeye başladı. Uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iner inmez genç kadın şikâyetçi olunca, Claude T. gözaltına alındı.
'BİLİNÇLİ OLARAK YAPMADIM'
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken adliyeye getirilen şüpheli, Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği'nde tercüman eşliğinde savunmasını yaptı. Sorgusunda, hem İsviçre hem de İsrail vatandaşı olduğunu kaydeden Kahire doğumlu Claude T., İsviçre'nin Zürih kentinde bir bankada çalıştığını ifade ederek, hostesin etek altı görüntülerini de bilinçli olarak çekmediğini iddia etti.
'KAMERA AÇILMIŞ OLMALI'
Claude T., "Meyve suyu alırken telefonumu dizimin üstüne koydum. Bu sırada nasıl olduysa kamera açılmış olmalı. Yanlışlıkla olmuştur. Kesinlikle telefonun kamerasını açık bir şekilde bacağıma koymadım. Muhtemelen hanımefendi görüntüyü görünce bilerek yaptığımı düşünüp yanlış anladı" şeklinde konuştu.
150 BİN LİRA KEFALET ÖDEDİ
HÂKİMİN olay sonrası telefonundaki görüntüleri silip silmediğini sorması üzerine ise Claude T., "Bir şey sildiğimi hatırlamıyorum. Kasten görüntü almadığım için aynı şekilde onları kasten silmiş değilim. Hanımefendi bana kızıp bağırdı. Ben tartışma anında ne yaptığımı çok hatırlamıyorum. Sildiysem de telefonumun çekmesi gibi kazayla olmuş bir şeydir. Bilinçli olarak silmedim" dedi. Hâkim, şüphelinin 10 gün içinde 150 bin lira kefalet yatırması koşuluyla yurtdışına çıkabileceğine karar verince, Claude T., 150 bin lirayı yatırdı ve yurtdışına çıktı.