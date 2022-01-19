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Giriş Tarihi: 19.1.2022 18:06 Son Güncelleme: 19.1.2022 18:40

Hrant Dink katledilişinin 15. yılında unutulmadı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Hrant Dink katledilişinin 15. yılında unutulmadı

Meslek hayatı boyunca Türk-Ermeni kardeşliğini kalemine taşıyan Gazeteci Hrant Dink, katledilişinin 15'inci yıl dönümünde suikaste kurban gittiği yerde anıldı.

Gazeteci Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de genel yayın yönetmeni olduğu Agos Gazetesi'nin önünde suikaste kurban gidişinin üzerinden tam 15 sene geçti. Yıllarca Türk Ermeni milletlerinin kardeşliği için mürekkep harcayan Hrant Dink için Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki eski Agos Gazetesi'nin bulunduğu Sebat Apartmanı'nın önünde öldürüldüğü saatte anma töreni düzenlendi.

Apartmana Hrant Dink resminin olduğu üzerinde, "Büyülü sözlerinden, keskin bakışında, barış inanından, o kocaman gülüşünden uzak 15 yıl geçti ahparig. Ama hafızanın hükmü geniş, senin sözünün arkasındayız. Cesaretini kalbimize yazdık, gülüşünü yüzümüze kazıdık. Bil ki her eksik yılda daha da çoğalıyoruz ahparig. 15 eksik yıl" yazılı "Hrant'ın Arkadaşları" imzalı pankart asıldı. Törene Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, çocukları Arat Dink, Delal Dink, Sera Dink, kardeşi Yervant Dink ve Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Dink'in öldürüldüğü noktaya kırmızı karanfiller, mumlar ve narlar bırakıldı.

Eşinin anma töreninde konuşan Rakel Dink "Bekliyoruz, resimler yan yana konduğunda Bu acı albüme birlikte bakıldığında belki asıl katil ayan beyan ortaya çıkar diye... Kutsal kitap der ki karanlığın meyvesiz işlerine ortak olmayın, tersine onları açığa çıkarın. 15 yıl oldu arkadan sıkılan kalleş kurşunlar seni bizden alalı. Sesin hala kulağımızda. Halkına yapılanları her anlattığında seni hainlikle, arkadan hançerlemekle suçlamışlardı oysa. Ya Rab 'düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, hakaret edenler için dua edin' diyorsun. Dua ediyorum, hacdayken dediğin gibi 'affet onları' dedi. Dink bu sırada gözyaşlarına boğuldu. Bunun üzerinde tören için toplananlar Rakel Dink'i alkışlayarak "Hepimiz Hrant'ız, hepimizi Ermeni'yiz" ifadelerini kullandı.

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Hrant Dink katledilişinin 15. yılında unutulmadı
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