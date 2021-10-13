HSK 1. Daire Başkanı Koç’un acı günü

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Halil Koç'un, 78 yaşında vefat eden amcası Şükrü Koç, Konya'da toprağa verildi.
Parsana Camiinde kılınan cenaze namazına Halil Koç'un yanı sıra, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve yargı camiasından çok sayıda kişi katıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda çeşitli birimlerde yöneticilik yaptığı öğrenilen Şükrü Koç'un cenazesi öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.