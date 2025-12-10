Huriye Helvacı ve oğlunun ölümünde otopsi raporu tamamlandı: Kıyafetlerin olmamasının nedeni…

Huriye Helvacı'nın bedeninde ve kıyafetlerinde yapılan incelemede farklı bir kişiye ait DNA örneğine rastlanmadığı da raporda yer aldı.

Raporda, Osman Yaşar Helvacı'ya ilişkin de "Çocuğun ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti meydana gelmiş olduğu, olay yeri inceleme raporunda özellikleri belirtilen kayalıklardan düşmekle husullerin mümkün olduğu oy birliği ile mütalaa olunur." ifadelerine yer verildi.