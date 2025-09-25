Husumetli ailelerin barış buluşması kanlı bitti: 3 ölü

Van'da, husumetli oldukları aileye barışmaya giden anne ve 2 oğlu, çıkan tartışmada öldürüldü. Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı kırsal Kırkgeçit Mahallesi'nde yaşayan Bülbül Özcan (70) ile oğulları Sinan (50) ve Osman Özcan (45), önceki akşam husumetli oldukları Özcan ailesi ile barışmak için evlerine gitti. Ancak Özcan ailesi üyeleri, anne ve oğluna silahlı saldırı düzenledi.

İhbar üzerine mahalleye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, anne ve 2 oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, Aslan ailesinden 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İki aile arasındaki gerginlik nedeniyle mahallede geniş güvenlik önlemi alınırken anne ve 2 oğlu, dün Van merkezdeki Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.