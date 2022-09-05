Husumetli iki aile arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

1 kişinin öldüğü olay, Kale Mahallesi İmam Hatip Caddesi'nde meyedana geldi. Husumetli Y. ve B. aileleri arasında akşam üzeri yaşanan tartışma sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kavgada M.Z.Y, kayınbiraderleri Mervan B, M.E.B. ve M.B'yi silahla yaraladı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan Mervan B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli M.Z.Y. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.