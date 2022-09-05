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Giriş Tarihi: 5.9.2022 23:39

Husumetli iki aile arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde husumetli aileler arasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA
Husumetli iki aile arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

1 kişinin öldüğü olay, Kale Mahallesi İmam Hatip Caddesi'nde meyedana geldi. Husumetli Y. ve B. aileleri arasında akşam üzeri yaşanan tartışma sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada M.Z.Y, kayınbiraderleri Mervan B, M.E.B. ve M.B'yi silahla yaraladı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Mervan B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli M.Z.Y. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

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Husumetli iki aile arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
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