Husumetlilerin sokak kavgası cinayetle bitti! Kalbinden vurularak hayatını kaybetti

HUSUMETLİLER SOKA ORTASINDA BİRBİRİNE GİRDİ

Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda olayda asıl husumetliler ile olay taraflarının başka birileri olduğu öğrenildi. İddiaya göre şüpheli Mehmet Şirin K.'nın arkadaşı Cumali K. İle ölen Rıdvan Sabuncu'nun kardeşi D.S.'nin bir süre önce motosiklet alışverişi yaptıkları ve bu yüzden aralarında bir husumet olduğu öğrenildi. İkilinin husumetine arkadaş ve ağabey karışınca küfürleşen iki grup 1 saat sonra bir araya geldi ve sokak ortasında kavga ettiler. Çıkan kavgada Mehmet Şirin K. Rıdvan Sabuncu'yu vurarak öldürdü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.