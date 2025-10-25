Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü,1 kişinin de yaralandığı silahla kavga kamerada | Video 25.10.2025 | 17:08 Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde M.Ş.K.'nin (34), husumetli olduğu Rıdvan Sabuncu'yu (29) tabanca ile vurarak öldürüp 1 kişiyi de yaraladığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kemalettin Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde meydana geldi. Motosiklet satışı nedeniyle husumetli olan iki grup arasında dün akşam saatlerinde küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından taraflar ayrıldı. Bir süre sonra M.Ş.K., karşı gruptaki kişilerin bulunduğu Menekşe Sokak'a gitti. Aracından inen M.Ş.K., üzerindeki tabancayı çıkarıp bu kişilere peş peşe ateş etti. Çevredekiler, M.Ş.K.'yi etkisiz hale getirip, darbetti. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Rıdvan Sabuncu ile Mehmet Ö., (39) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğüs bölgesi ve bacaklarına 3 kurşun isabet eden Rıdvan Sabuncu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Elinden yaralanan Mehmet Ö.'nün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olay sonrası M.Ş.K.'yi saldırıda kullandığı ruhsatsız tabanca ile gözaltına aldı. M.Ş.K.'nin ilk ifadesinde, tartışma sırasında grubun kendilerine küfrettiğini, olayın da bu nedenle yaşandığını söylediği bildirildi.