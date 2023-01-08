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Giriş Tarihi: 8.1.2023 17:41 Son Güncelleme: 8.1.2023 18:03

Husumetlisini camide namaz kılarken başından vurdu

İstanbul Gaziosmanpaşa’da H.İ.G, adlı bir kişi eski eşinin amcasının oğlu tarafından camide namaz kıldığı sırada başından vuruldu. H.İ.G, ağır yaralanırken şüpheli emniyete giderek teslim oldu.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Husumetlisini camide namaz kılarken başından vurdu

Olay, İstanbul Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde bulunan Paşaçayırı Camii'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre öğle namazı için camiye gelen H.İ.G. namaz kıldığı sırada eski eşinin amcaoğluyla karşılaştı. Geçmişten gelen boşanma davasındaki sorunlardan nedeniyle C.U. eski damatları H.İ.G.'yi, namaz sırasında silahla vurdu. Olay sonrası silahlı saldırıyı gerçekleştiren C.U., kaçarken, olayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.İ.G., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan C.U., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Cami cemaatinden Ahmet Güneş, "Namaza camiye geliyor ezan okunurken bir anda panik yaşandı ne olduğunu anlamadık. İnsanlar panik içinde kaçmaya başladı. Silahlı saldırgan çevredekileri tehdit ederek kaçtı gitti. Sonra içeri girdik namaz kılarken kafasına sıkmış yatıyordu" dedi.

"BİRİSİNİN VURULDUĞUNU GÖRDÜM"

Camide namaz kılmaya gelenlerden biri, "Ezan okunurken bir el silah sesi geldi. O an yakalayın diye bir bağrışma oldu. Birisinin kafasından vurulduğunu gördüm. Herkes kaçınca ben de kaçtım dışarı çıktım" diye konuştu.

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Husumetlisini camide namaz kılarken başından vurdu
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