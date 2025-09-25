Husumetlisini sokakta görünce vurdu: “Dövmüştü beni, görünce dayanamadım”

Olay, 8 Eylül'de gece saatlerinde Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. S.A., bir süre önce kendisini darbeden Mehmet A.K.'ye kin güttü. Olay günü otomobiliyle gezintiye çıkan S.A., kaldırımda bekleyen Mehmet A.K.'yi görünce tabancayla ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Mehmet A.K. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İlk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet A.K., tedavisinin ardından taburcu edildi.

BAŞKA BİR HUSUMETLİSİNİN DE ARACINI KURŞUNLAMIŞ

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği S.A.'nın daha önce de başka bir husumetlisinin otomobilini kurşunladığını belirledi. Bölgede araştırma yapan polis, S.A.'nın otomobilini aynı mahallede önünü keserek, durdurdu. Araçtan indirilen şüpheli ile yanındaki R.N.A. (22) ile M.G. (33) gözaltına alındı.

OTOMOBİL VE EVİNDE SİLAH VE UYUŞTURUCU

Otomobilde arma yapan polis, ruhsatsız tabanca, çelik yelek, 2,69 gram amfetamin, 2,2 gram metamfetamin, 43 gram bonzai ile 47 uyuşturucu hap ele geçirdi. S.A.'nın evinde ise 1'i otomatik 2 ruhsatsız tabanca bulundu. Emniyete götürülen şüphelilerden S.A., sorgusunda, "Mehmet A., bir süre önceki kavgada beni dövdü. Bu nedenle husumet güttüm. Olay günü görünce dayanamayıp, vurdum" dedi. Diğer şüpheliler ise olayla bir alakalarının olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ile M.G. tutuklandı, R.N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.