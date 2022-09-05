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Giriş Tarihi: 5.9.2022 13:21

Husumetlisini vurup, başında sigara içmişti! O zanlı tutuklandı

Karaman'da kendisini bıçaklayan husumetlisi Zekeriya K.'yi (67) tabanca ile vurup, başında sigara içen Hayrettin Akdağ (58) tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

DHA
Husumetlisini vurup, başında sigara içmişti! O zanlı tutuklandı

Olay, 3 Eylül'de saat 10.00 sıralarında Fenari Mahallesi 293'üncü Sokak'ta meydana geldi. Evine giden Hayrettin Akdağ, sokakta 7 yıldır husumetli olduğu Zekeriya K. ile karşılaştı. Çıkan kavgada Zekeriya K., Hayrettin Akdağ'ı 2 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Karşılık veren Akdağ da tabanca ile Zekeriya K.'ye 4 el ateş etti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Hayrettin Akdağ'ı sigara yakıp, kanlar içinde yatan Zekeriya K.'yi bir süre izlediği görüldü.

HUSUMET, 'KÜFÜRLEŞME' YÜZÜNDEN BAŞLAMIŞ
İhbarla gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı, tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanıp, taburcu olan Hayrettin Akdağ, dün polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Hayrettin Akdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zekeriya K.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Bu arada ikili arasındaki husumetin 7 yıl önce 'küfürleşme' nedeniyle başladığı, bu süreçte tarafların yine 2 kez 'küfürleşme' nedeniyle birbirlerinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Husumetlisini vurup, başında sigara içmişti! O zanlı tutuklandı
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