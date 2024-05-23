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Giriş Tarihi: 23.5.2024 14:10 Son Güncelleme: 23.5.2024 14:18

Husumetlisinin işyerine pimi çekilmemiş el bombası attı

İstanbul Sultangazi’de tekstil atölyesine daha önce işyeri sahibinin husumetlileri olduğu belirtilen şüpheli şahıs tarafından pimi çekilmemiş el bombası atıldı. İş yerine daha önce de silahlı saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Husumetlisinin işyerine pimi çekilmemiş el bombası attı

Olay 21 Mayıs Salı günü saat 05.00 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce işyeri sahibi ile husumetli olduğu belirtilen tekstil atölyesinin önüne gelen kapüşonlu şüpheli, havalandırma girişinden içeri pimi çekilmemiş el bombası attı.

Şüpheli olayın ardından atölyenin önünden uzaklaştı.

Tekstil atölyesine daha önce de silahlı saldırı düzenlendiği ve atölye sahibinin husumetlilerinin olduğu öğrenildi. Polis işyerine düzenlenen silahlı saldırı sonrası gerçekleştirilen el bombası saldırı olayından sonra geniş çarpı inceleme başlattı.

Şüphelinin yakalanması için İşyerinin çevresindeki kamera kayıtları incelemeye alındı.

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Husumetlisinin işyerine pimi çekilmemiş el bombası attı
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