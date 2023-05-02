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Giriş Tarihi: 3.5.2023

İBB cinayet görüntülerini ‘Tatildeyiz’ diyerek vermedi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
İBB cinayet görüntülerini ‘Tatildeyiz’ diyerek vermedi
İstanbul Aksaray'da 28 Nisan'da sokak ortasında bir ceset bulundu. Ölen kişiyi, bir taksicinin aracından indirip uzaklaştığı belirlendi. Plakasından kimliği tespit edilen taksici Ramazan S. ifadesinde, şahsı Taksim'den aldığını, bir süre sonra araç ışıklarını kapatmasını isteyip kendisine saldırdığını söyledi. Ramazan S., yanındaki bıçakla kendini korumak için şahsa saldırdığını, olay yerinde indirerek evine gittiğini söyledi. Emniyet, savcılık talimatıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Müdürlüğü'ne giderek taksideki kamera görüntülerini talep etti. Ancak burada görevli İBB personelinden hafta sonu ve 1 Mayıs tatili dolayısıyla çalışan kimse olmadığı için görüntüleri alamadı. Görüntüleri acil almaları gerektiğini söyleyen polislere olumsuz yanıt verildi. Bunun üzerine polis, İBB talep ve şikâyet hattı 153 ile irtibatı geçtiyse de olumlu bir geri dönüş alamadı. Durum resmi tutanak altına alınarak savcılık makamına iletildi. Cinayet soruşturması, İBB personelinin tatili boyunca gecikse de cinayet zanlısı tutuklandı.

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İBB cinayet görüntülerini ‘Tatildeyiz’ diyerek vermedi
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