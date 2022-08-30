4 İBB ÇALIŞANINA SORUŞTURMA

İddianamede, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan yargılama devam ederken tanık olarak dinlenilen İBB çalışanları Nilüfer Taşkın ve Yavuz Saltık hakkında sosyal yardım kartlarının dağıtılmasına yönelik tape kayıtlarındaki tespitler sebebiyle mahkemenin suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı. Bunun üzerine savcılığın bu şahıslar hakkında da soruşturma başlattığı, DİAYDER soruşturmasına yansıyan deliller nedeniyle ayrıca İBB çalışanları Hatice Parlar ve Esra Huri Bulduk'un da soruşturmaya dahil edildiği belirtildi.

DAİRE BAŞKANI İÇİN 10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Bu şüphelilerden İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede, Saltık'ın "Örgüt üyesi olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianameyi kabul eden mahkeme heyeti, Saltık hakkında adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı koydu. Saltık'ın yargılanmasına 1 Aralık'ta başlanacak.