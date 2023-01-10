İBB Meclisi’nde İmamoğlu’na kırmızı kart

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi ocak ayı toplantısının 2'nci birleşimi yapıldı. Toplantıda kentsel dönüşüm ve deprem konuları görüşüldü. Toplantıda gergin anlar yaşanırken, AK Parti Grubu adına konuşan Deprem ve Doğal Afet Komisyon Başkanı Kadem Ekşi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na istanbullular adına kırmızı kart gösterdi. Kadem Ekşi, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında İstanbul'u; çöküntü zihniyet anlayışından, CHP'den kurtaracağız. İstanbullular adına onlara şu kırmızı kartı göstermek zorundayım. Sayın Başkan, kendisini 6'lı masanın başkanı olarak sağda solda pazarlıyor" dedi.