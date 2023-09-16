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Giriş Tarihi: 16.9.2023

İBB, mezbaha sözü verdi var olanı da yok etti

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İBB, mezbaha sözü verdi var olanı da yok etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, 3 yıl önce Silivri'de kesimhane yapılacağı sözünü verdi. Ancak aradan geçen sürede mezbaha için bir kazma bile vurulmadı. Değirmenköy'deki mezbaha ise Silivri Belediyesi'nden İBB'nin mülkiyetine geçirildi. İBB, burayı da depo olarak kiralamaya karar verdi. Yani yeni mezbaha yapmayan İBB, olanı da kapatmanın peşine düştü. İBB Meclisi Eylül ayı 1'nci oturumunda konuyu gündeme getiren MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB yönetimini sert dille eleştirdi. Yılmaz, "Siz böyle pozisyon almaya devam edebilirsiniz ama biz Cumhur İttifakı olarak köylünün, çiftçinin, kırsalın hakkını, hukukunu şu an yaptığımız gibi savunmaya devam edeceğiz. CHP'li İBB yönetimi, Değirmenköy'de mezbaha alanını ihale ederek depo amacıyla özel şirketlere kullandırmak istiyor. Lafa gelince "tarım bitti, hayvancılık bitti" diyorlar. Tarıma zarar veren bir işleme imza atıyorlar. Pes vallahi. Ama o mezbahayı Silivri'de köylümüz, hayvancımız için eninde sonunda biz yapacağız" dedi.

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İBB, mezbaha sözü verdi var olanı da yok etti
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