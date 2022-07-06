İBB, onayladığı projeyi 1.5 yıl sonra reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde "yeşil alana zarar verildiği" iddiasıyla Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatının mühürlenmesi tartışıldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, inşaatın durdurulmasına tepki göstererek, "İBB yönetimi projeyi 5 ay bekletti. 8 Mart 2021'de projenin uygunluğu tespit edildi. Fakat 8 Nisan 2022'de proje iade edildi. Bu haksızdır. Orayı bilenler biliyor, ortada bir yeşil alan yok, önceden de yoktu. Alanın büyütülmesiyle daha önce olmayan bir yeşil alanı kazandırmış olacağız. Para cezası uygulamasının bir dayanağı yoktur" dedi.