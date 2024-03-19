İBB önünde işçi protestosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Enerji A.Ş.'de çalışan işçiler, kendilerine sefalet ücreti layık gören CHP'li yönetimi protesto etti. Ücretlere dair görüşmeler sürerken, işçiler, Bostancı Aydınlatma Şantiyesi, Bayrampaşa Aydınlatma Şantiyesi ve Seymen Elektrik Üretim Santrali'nde işe çıkmama kararı aldı. Aksaray'da toplanan işçiler Saraçhane'deki İBB binasının önüne kadar "Direne, direne kazanacağız" ve "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganları ile yürüdü. DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin yaptığı konuşmada, "Bizim tek derdimiz var, o da çocuklarımıza götüreceğimiz ekmeği bir lokma daha büyütebilmek" dedi. Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız da "En gür sesimizle mücadeleye de kavgaya da devam edeceğiz" diye konuştu.