İBB, tarihi mezarları kaderine terk etti

İstanbul'da 'kuş yuvası 'anlamına gelen, özellikle Osmanlı döneminden bugüne birçok sanatçının toprağa verildiği Aşiyan Mezarlığı'ndaki tarihi mezarlar, bakımsızlık ve ilgisizlikten yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde yer alan mezarlık, görenlerin içini acıtıyor. Özellikle mezarlığın İstanbul Boğazı'na bakan kısmında, Osmanlı devlet adamı, diplomat, çevirmen ve oyun yazarı, ilk Türkolog ve Türkçülerden lügat âlimi Ahmet Vefik Paşa'nın koruma altına alınmış mezarının çevresindeki tarihi mezarlar harabe durumda.Mezar taşlarının tahrip edilip etrafa saçılması, İBB'nin ise bu duruma kayıtsız kalması vatandaşların da tepkisini çekti. Ecdatlarının mezarlarının böyle ilgisiz ve hor görülmesini kabul edemediklerini kaydeden vatandaşlar, İBB'nin bir an önce mezarlara bakım yaparak yeniden düzenlemesini istedi.