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Giriş Tarihi: 20.6.2023

İBB, yol yaparken tarihi çeşmeyi kırdı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
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İBB, yol yaparken tarihi çeşmeyi kırdı
Sarıyer'in en önemli sembollerinden olan ve Sultan Abdülhamid tarafından 18. yüzyılda yaptırılan tarihi Emirgan Çeşmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan yol yenileme çalışmaları sırasında hasar gördü. Tarihi çeşmenin birçok noktasında kırıklar ve çatlaklar meydana geldi. Kepçenin çarpmasıyla kırılan çeşmenin taşı çimento ile doldurarak kapatıldı. Meydandaki çalışmalar sırasında eski PTT kuyusu olarak bilinen kapalı kuyu da, malzeme boşaltmak için gelen TIR nedeniyle çöktü. Kuyu, betonla çevrelendi ancak ağzı açık bırakıldı. Emirgan Mahalle Muhtarı Muharrem Yavuz, iş makinesinin tarihi çeşmeye verdiği hasarın tutunakla tespit ettirildiğini ve çeşmenin restorasyonunun yapılarak ayağa kaldırılmasını istedi. Çeşmenin hasar görmesine vatandaşlardan da tepki geldi. Hasan Çetin "İkide bir burayı kazıyorlar, yaptıkları bir şey yok" derken, esnaf Mustafa Pehlivan da "Tam işlerimizin açılma dönemi, mağdur oluyoruz" ifadesini kullandı.

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İBB, yol yaparken tarihi çeşmeyi kırdı
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