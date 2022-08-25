İBB’den öğrenci servislerine yüzde 19.21 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, 2022- 2023 eğitim-öğretim yılında servis ücretlerini görüşmek için toplandı. İBB UKOME'de yapılan toplantı sonucunda yüzde 19.21 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde dün gerçekleştirildi. Toplantıda Galataport - Beyazıt/ Sultanahmet arasında özel raylı sistem seferi düzenlenmesi ile okul ve personel servisi ücret tarifesi görüşüldü. Toplantıda alınan karara göre okul ve personel servisi ücret tarifelerine yüzde 19.21 oranında zam yapılması kararı oy çokluğuyla alındı.Öte yandan toplantıda, İBB deniz taksi ücretlerine de oy birliğiyle zam yapıldı. Kararla birlikte 100 TL olan açılış ücreti 210 TL, 75 TL olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 160 TL, 60 TL olan 5-8 mil arası taşıma ücreti ise 125 TL oldu.YENİ tarifeye göre ücretler kilometreye göre şöyle oldu: 0-1 km 554 liradan 660 liraya, 1-3 km 608 liradan 725 liraya, 3-5 km 658 liradan 784 liraya, 5-7 km 685 liradan 817 liraya, 7-9 km 722 liradan 861 liraya, 9-11 km 836 liradan 997 liraya, 11-13 km 963 liradan 1.148 liraya, 13-15 km 1.012 liradan 1.206 liraya, 15-17 km 1.091 liradan 1.301 liraya, 15-17 km 1.091 liradan 1.301 liraya, 17-19 km 1.154 liradan 1.376 liraya, 17-19 km 1.154 liradan 1.376 liraya, 19-21 km 1.229 liradan 1.465 liraya, 19-21 km 1.229 liradan 1.465 liraya, 21-23 km 1.280 liradan 1.526 liraya, 23-25 km 1.330 liradan 1.585 liraya yükseldi. 25 km'yi aşan km için belirlenen 11.62 lira olan ücret 13.85 lira olarak kararlaştırıldı.