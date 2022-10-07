İBB’nin cami engeline tepki

Silivri açıklarında 26 Eylül 2019'de meydana gelen depremde minaresi yıkıldıktan sonra çürük olduğu tespit edilerek tamamen yıktırılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yapımının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından engellendiği öne sürülerek yürüyüş yapıldı. Ellerinde döviz ve pankartlarla Marmara Caddesi'nden caminin yıkıldığı alana kadar yürüyen vatandaşlara AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu da destek verdi. Küçükoğlu yaptığı açıklamada, "3 yıldır bu caminin yapımı ile ilgili mücadele veriyoruz. Caminin yapılmasına ilişkin Cumhur İttifakı'nın oylarıyla geçen meclis kararını ne yazık ki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu veto etmiştir. Bunu Avcılar'daki tüm komşularımızın ve müslümanların vicdanına havale ediyoruz" dedi. Protesto devam ederken alana gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, caminin mutlaka yapılacağını belirterek, "İBB camiyi de yapar, arsasını da verir. Camiyi burada inşa edeceğiz" diye konuştu.