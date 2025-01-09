İBB’nin halk otobüslerine borcu 3.6 milyar TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İETT çatısı altında hizmet veren Özel Halk Otobüsleri esnafının 3 milyar 600 bin TL alacağı birikti. 'Kasada para yok' diyerek esnafın hak edişini ödemeyen İBB yönetimi nedeniyle otobüs sahipleri zor duruma düştü. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, "Esnaf başına 1.2 milyon ile 1.5 milyon TL arasında olmak üzere toplamda 3.6 milyar lira alacağımız var. Her ay kestiğimiz faturadan çok az ödeme yapıyor İBB. Haliyle zararımız giderek artıyor. Alacaklarımızı acilen talep ediyoruz. Esnafımız bu parayı alacak ki aracını tamir ettirebilsin, aracını değiştirebilsin, borçlarını ödeyebilsin. Haliyle daha sağlıklı şekilde toplu taşıma yapmamız için bunların mutlaka bir an önce ödenmesini talep ediyoruz" dedi.