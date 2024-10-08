Haberler Yaşam Haberleri İBB’nin Laleli yol çalışması nedeniyle Bağcılar - Kabataş Tramvay hattında yoğunluk yaşandı
Giriş Tarihi: 8.10.2024 19:13 Son Güncelleme: 8.10.2024 19:58

İBB’nin Laleli yol çalışması nedeniyle Bağcılar - Kabataş Tramvay hattında yoğunluk yaşandı

İBB’nin uzun süredir devam ettiği Laleli yol çalışmaları sırasında enerji hattındaki aksaklık nedeniyle tramvay seferlerinde aksaklık yaşandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA

Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı Yusufpaşa durağında, Laleli bölgesindeki çalışmalar sebebiyle yaşanan elektrik kesintisinden dolayı seferler 20 dakika gecikmeli gerçekleştirildi. Seferler gecikmeli yapılınca duraklarda yoğunluk yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir süredir devam ettirdiği Fatih Laleli'de tramvay hattının geçtiği bölgedeki çevre düzenlemesi çalışmaları çerçevesinde elektrikler kesildi. Bu sebeple T-1 Bağcılar - Kabataş Tramvay Hattı Yusufpaşa durağında seferler gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Elektrik kesintisi nedeniyle Yusufpaşa durağında yoğunluk yaşandı. Turistlerin yoğun olduğu noktada yaşanan izdiham nedeniyle bazı vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Yaklaşık 20 dakikalık kesintinin ardından seferler normale döndü.

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İBB’nin Laleli yol çalışması nedeniyle Bağcılar - Kabataş Tramvay hattında yoğunluk yaşandı
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