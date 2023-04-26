İBB’nin ’Sancaktepe yalanı’ deşifre oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından desteklenen bazı sosyal medya hesapları ve muhalif medya Sancaktepe Belediyesi'nin İBB yönetimi tarafından Abdurrahmangazi'de yapılması planlanan kreşin engellediğini iddia etti. Sancaktepe Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi İlknur Ünlü'nün iddialarına da yer verilen haberlerde Sancaktepe Belediyesi'nin protokol imzalamadığı ve belediyeye ait taşınmaz üzerinde kreş yapılmasının iptal edilerek kendilerine devredilmesini istediklerini öne sürdü.

'2019'DAN SONRA DAL KIPIRDAMADI'

Bu iddialar ise Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Döğücü tarafından yalanlandı. Biz inşaatı başlamış işlerin hafriyatla doldurulmasını İBB yönetiminde gördük diyen Döğücü, "Yüzde 4 ilerlemiş metro inşaatını yatırım planına almayarak orayı iptal eden iptal etmekle de kalmayıp hafriyat kamyonlarıyla, toprakla dolduran İBB yönetiminde gördük. Sancaktepe Belediyesi'nin böyle bir icraatı olamaz. Bizim zaten her mahalleye kreş sözümüz var. İlk açtığımız kreş de Abdurrahmangazi Mahallemizde. Donanımlı, gayet güzel eğitim veren, inanılmaz güzel bir kreşimizle biz icraata başladık. Bir başka kreşin yapılmasına neden engel olalım? Söz konusu alanı bizden 2018 yılında kreş yapılacağı belirtilerek tapu tahsisiyle, belgesiyle, her şeyiyle İBB'ye devredilmiş ve burada kreş inşaatının yapımına başlanmış. Müteahhit firmayla anlaşılmış. Yüzde altı oran da orada bir inşaat alanı başlatılmış. Fakat 2019'da büyükşehir yönetiminin değişmesiyle beraber burayla ilgili hiçbir dal kıpırdamamış" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde İBB yönetiminin yatırım yapamayacağını belirttiğini ve alanın Sancaktepe Belediyesi tarafından geri alınabileceğinin belirtildiğini aktaran Döğücü, "2020 yılına demişiz ki 'Sayın Büyükşehir Belediyesi, siz buraya kreş yapacaksınız. Lütfen kreşinizi yapacaksanız yapın. Yoksa buranın zaten mülkiyeti bizim, tapusu bizim olan yeri size tahsis etmişiz. Kreşi yapmayacaksanız bize lütfen verin. Biz orada zaten kreşimizi yapmışız. Başka bir proje için burayı kullanalım' demişiz. Büyükşehir de cevaben 'Müteahhit firmaya biz anlaşamadık, iş vermiyoruz. Biz onunla olan sözleşmemizi iptal ettik. Dolayısıyla pandemi de var. Şu anda yeni bir yatırım buraya yapamayacağız. Buyurun alın sizin olsun. Bize birini görevlendirin size yerinizi teslim edelim' demiş. Bütün yazışmalarımız burada. Bunların hepsi resmi. Biz kafamıza göre iş yapmayız. CHP'nin çokbilmiş meclis üyesi kardeşimiz gelsin, denetim komisyonu üyeliği de yaptı, bu belgeleri görsün. Çıkıp ondan sonra o beyanatı versin. Biz söz verdiğimiz hiçbir şeyi 'mış' gibi yapmadık. Yapacaksak 'yapacağız' dedik. Yapmayacaksak da 'kardeşim biz bunu yapamıyoruz' dedik" diye konuştu.

'İBB'NİN YAPMAKTAN VAZGEÇTİĞİ OTOPARKI DEVRALARAK BİZ TAMAMLADIK'

Sancaktepe'te yapımı tamamlanan 300 araçlık otopark çalışmasının da İBB ile yaptıklarını ancak yeni yönetimin yapmaktan vazgeçmesi nedeniyle devraldıklarını aktaran Döğücü, "Otopark işini de büyükşehir belediyesiyle başlamıştık. Orayı da yapmadılar. Devraldık ve dün 300 araçlık otoparkımızı hizmete açtık. Büyükşehirin yapamadığını Sancaktepe Belediyesi yapıyor. Biz iş yapıyoruz. Açılan çukurları hafriyatla doldurma şimdiki büyükşehir belediyesinin işi. Biz niye kreş yapımını engelleyelim? İlçemize getirsinler bir değer katsınlar da biz de teşekkür edelim. Hangi projelerine karşı çıkmışız? Aksine mutlu oluruz, 'Gelin buyurun vatandaşımıza Sancaktepe'mize hizmet edin' derim. Biz bunların önünü Keser miyiz?" dedi.

'8 KREŞİMİZLE KADINLARA HİZMET VERİYORUM 2024'TE TÜM MAHALLELERİMZDE KREŞ OLACAK'

Döküm izinlerinin de İBB'den alındığını aktaran Döğücü açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Bahçelievler caddemizin trafik düzenlemesini bile yapamadılar. 3 yıldır Büyükşehrin yapması gereken trafik düzenlemesini yapmıyorlar. Trafik düzenleme yapamayan bir yönetimden kreş yapmasını mı bekliyoruz? Bunun bahanesi olmaz. Kreş yapmak isteyen kreşini yapar. Ben burada Sancaktepe'de kadınlarımız için 5 tane kreşi hizmete açtım. 2 tanesinin yapımı devam ediyor ve 1 tanesinin de bütün planlamaları yapıldı. Sancaktepe'de 8 tane kreşimiz kadınlarımıza hizmet verecek. 2024 sonuna kadar da diğer bütün mahallelerimizde yapacağız. Kadınlarımıza hizmet veren 7 tane fitness salonu yaptık. Bunları biz yapıyoruz. Büyükşehirden beklemiyoruz. Çukurları hafriyatla doldurmak için bile İBB'den izin istedik. O döküm izinlerini Büyükşehir veriyor. İzin verdiler. 'Yok biz oraya proje yapacağız, izin vermiyoruz' deselerdi. Öyle bir şey yok. Bakın bunların hepsinin belgesi var. 2018 yılında açılmış yer 5 yıldır açık durdurulamaz. Oraya yağmur suları birikmiş. Bu yağmur suları, o birikintiler tehlike arz ediyor. İBB'ye 'burası tehlike arz ediyor, doldurup kapatacağız' demişiz. Müracaatımızı yapmışız. İznimizi de büyükşehirden almışız. Ve şu anda orayı dolduruyoruz. Yeni bir projeyle yine çocuklarımıza yönelik güzel bir projeyi de Sancaktepe'mize kazandıracağız. Sancaktepe ilçesinin 2 tane millet bahçesi olacak. Birisi bitmek üzere, birisinin temeli atılıyor. Koskoca parklar yaptık. Yüzlerce parkımızı revize ettik. Biz Sancaktepe için çalışmaya durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Onlar ne söylerse söylesinler buna engel olamayacaklar."