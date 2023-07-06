İBB’nin Spor Tesisi’nin yıkımında çatışma çıktı! 3 kişi yaralandı 7 kişi gözaltına alındı

Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde kaçak yapıldığı idda edilen spor tesisinin yıkımı için İBB'ye bağlı ekipler sabah saatlerinde harekete geçti. Ancak spor tesisinin etrafını kapatan 15 kişilik grup ekiplere karşı koydu. İş makinelerinin önüne sanayi tipi tüpler koyan grup, kepçelerin üstüne de çıkarak tesisin kaçak olmadığını yıkımına izin vermeyeceklerini söyledi. İş makinelerinin harekete geçmesi üzerine gruptakiler direnerek iş makinasının üzerine çıkıp yıkımı durdurmaya çalıştı. Ekiplerin ilerlemesi üzerine direnenlerden bir kişinin silahıyla havaya ateş açtığı görüldü. Tesisin bahçesinde bulunan pitbul köpekte bir polis memurunu sırtından ısırarak yaraladı. İBB'nin başlattığı yıkım tüm karşı koymalara rağmen gerçekleştirildi. Spor tesisi yerle bir edildi. Olaylarla ilgili B.Y., F.S., Ü.A., B.Z.Ü. ve Y.B. ile gaz bombası attığı tespit edilen E.C. ve kurusıkı tabanca ateş eden Ü.A. gözaltına alındı.

KANUNSUZ ŞEKİLDE TEBLİGATSIZ YIKIM YAPTILAR

Yıkımın kanunsuz olduğunu belirten Gürpınar Mahalle Muhtarı Hüseyin Cesaret, "Yıkıma geldiklerinde: Tarafımıza ulaşmış her hangi bir tebligatın olmadığı, 3194 imar kanuna göre yıkım yapılacak alana ilişkin tebligat gerekmektedir. Bu da bulunmamaktadır. Belediyeden alınan encümen kararının tarafımıza bildirilmediği yapılan işlemin kanunsuz olduğu, ki alınan mahkeme kararının tarafının Milli Emlak Genel Müdürlüğü olmakla birlikte anılan yerin cumhurbaşkanı kararnamesi ile Özel Çevre Koruma alanı ilan edildiği bu vesileyle anılan yerin mevcut durumunun da mahkemece yeniden teyit edilmesi gerektiği ve belediye kanunu 79 maddesi uyarınca tasarruf yetkisinin İBB ye geçebilmesi için İlgili bakanın bizzat oluruyla idari işlem tesis ederek belediyeye teslim etmesi gerektiği bu işlemin de henüz gerçekleşmediği sabit görülmüştür. Anılan alanda Gürpınar spor külübüne ait Yapı kayıt belgesi olduğu ve Yapı kayıt belgesinin iptal edilmediği dolayısıyla binanın bedeli ödenmeden yıkımının kanunen mümkün olmadığı, yakılması halinde geri dönüşü olmayan zararların meydana geleceği hususları değerlendirilerek yürütmeyi durdurma kararı ya da savcılıktan suç duyurusu olması gerekir. Anılan yerin dolgu alanı olduğuna dair hiçbir belgenin bulunmadığı ve sözde dolgu alanı yapıldığına dair hiçbir ihalenin kaydının mahkemeye bildirilmediği, Dolgu alanı olmayan alana ilişkin belediyenin hak sağliği kararının geçersiz olduğu, Karar tarihi 2021 dava tarihinden önce, yerin mevzuatı değişti burası artık Tabiat varlıkları genel müdürlüğü özel çevre koruma alanı, burası metruk Yapı değil Yapı kayıt belgesi var, özel çevre koruma alanı olan yerlerde yıkım, yapım her türlü işler tabiat komisyon kararı gerekir. Eski mevzuata göre işlem tesis edemez. Meclis kararı encümen kararı hiçbir karar yok. Bu alanın öçk kapsamı dışında kalması için dava iBB ve adalar belediyesi dava açmış dava danıştayda ve sonuçlanmadı. Bu kararda ÖÇK hiç bir şekilde geçmiyor, Belediye kanunu 79 maddesi uyarınca tasarruf yetkisi ne milli emlak ne de tabiat varlıkları genel müdürlüğü belediyeye bakan oluru ile devretmedi." dedi.

"EKREM İMAMOĞLU BURAYI ALAMAYINCA BABAMI VE BENİ MAZERETSİZ İŞTEN ATTI. UYUŞTURUCU SATIYORLAR DİYE ÇAMUR ATTI"

Hüseyin Cesaret, "10 yıldır Beylikdüzü belediyesinde çevre korumada şef olarak çalıştığım dönemlerde Ekrem İmamoğlu burayı alamayınca babamı ve beni hiçbir mazaret göstermeksizin işte attı ve daha sonrasında kendisine yakın bir dernekle evimiz Beylikdüzü derneğiyle hakkımızda karalama kampanyası başlattı. Burada uyuşturucu satıyorlar diye Çamur at izi kalsın siyaseti yaptılar. Onlara rağmen ben mahalleye muhtar olarak şeçildim hırsı hiç bitmedi. Hep zulme devam etti. 37 yaşında engelli hem zihinsel hem bedensel engelli kardeşimizin rızkını kesti. Şehit ailelerine bizler burda hiçbir ücret almadan düğünler yaptık şehit ailesine nikah memuru göndermedi. Hep bir avuç insan dediği tek amaçları spor yapmak olanların şampiyon olduğu insanları aşağılyan bir kafa bugün tesisi yıktı. 2016 yılında hiç suçu günahı olmayan insanları işlerinden ettiler" ifadelerini kullandı.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

İBB'den kaçak olduğu belirtilen yapıyla ilgili süreç şu şekilde açıklandı. "İstanbul Valiliği 2020 yılında aldığı kararla spor tesisinin bulunduğu alanın İstanbul Gençlik Hizmetleri Müdürlüğüne 2 yıl süre ile ön tahsis işlemini gerçekleştirdi. İBB yönetimi 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu gereği spor tesisinin kendi yetki alanında olması nedeniyle yargı sürecini başlattı. İstanbul bölge İdare Mahkemesi tarafından 2021'de ön tahsis işleminin iptaline karar verildi. İstanbul Valiliği kararı istinafa taşıdı. Mahkeme talebi reddetti ve kararın 24 Ekim 2022'de valiliğe tebliğ edilmesiyle yargı kararı kesinleşti" denildi.