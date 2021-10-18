İBB’ye metro hattı tepkisi: “Arnavutköylüler, İBB’den Vezneciler metro hattını bekliyor”

İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul projeleri Arnavutköy'de ulaşım adına çalışmaların hızlanmasına neden oldu. Transit geçişin merkezi olan ilçe için düşünülen ulaşım hatları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tüm hızıyla devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuya duyarsız kalması tepkilere neden oldu. Arnavutköy Belediyesi Ekim Ayı 4'üncü birleşiminde bu konu tartışıldı.

Belediye binasında bulunan mecliste 2022 Mali Yılı Bütçesi görüşüldü. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'nın da katıldığı toplantıya metro konusu damga vurdu. Başkan Haşim Baltacı, İBB'nin Arnavutköy-Vezneciler metro hattını yapmamasına tepki gösterirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı Halkalı-Yeni Havalimanı metro hattının gelecek yıl hizmete gireceğinin müjdesini verdi. Hizmete girecek metro hattının durakları; 'Halkalı-Halkalı Stad-Olimpiyatköy-Kayaşehir-Fenertepe-Arnavutköy 2- Arnavutköy 1- İstanbul Havalimanı' şeklinde olacak.





"ARNAVUTKÖYLÜLER, VEZNECİLER METRO HATTINI BEKLİYOR"



Mecliste Millet İttifakı'nın yönettiği eleştirileri cevaplayan Başkan Baltacı: "Sizlerin de mensubu olduğu siyasi partilerinde sözü var. Arnavutköylüler, Arnavutköy-Vezneciler metro hattını bekliyor. İBB'nin yatırım kalemlerine baktığımızda göremedik. Ama bizim geçmişte söylediğimiz Halkalı-Yeni Havalimanı gelecek sene hizmete girecek. Bunların takibini yapmak bütün meclis üyelerimizin görevidir" ifadelerini kullandı.