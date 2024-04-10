İbrahim’in protez sevinci

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Tüser ailesinin 9 yıl önce dünyaya gelen İbrahim isimli çocuklarının doğuştan ayakları yoktu. İbrahim'in babası, çocuğuna protez taktırabilmek için canını dişine takıp çalıştı. Ancak 4 yıl önce geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti. En büyük hayali yaşıtları gibi koşup oynamak olan İbrahim'i yardımsever gönüllüler hayata bağladı. Protez bacaklarıyla mutlu bir yaşam süren İbrahim'in okulda oynarken protez bacağının biri kırıldı.Ailesinin gücü yetmeyince yeni bir protez bacak alınamadı. İbrahim de çektiği videoyla hayırseverlerden yardım istedi. Yine yardıma yetişen hayırseverlerin desteği sayesinde toplanan parayla yeni bir protez bacak alınan İbrahim, çifte bayram sevinci yaşadı.