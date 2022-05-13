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Giriş Tarihi: 13.5.2022 10:46 Son Güncelleme: 13.5.2022 11:08

İbranice el yazmasını satmaya çalışırken yakalandı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
İbranice el yazmasını satmaya çalışırken yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan yabancı uyruklu bir şüpheli, tarihi eser niteliğinde bir halı ve bir İbranice el yazması deri kitap ile yakalandı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Tarihi Eser Kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Yapılan açıklamada H.K. isimli şahsın kullanmış olduğu araçta Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan operasyonda;

1 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen halı, 1 adet tarihi eser satışı için kullanıldığı değerlendirilen para sayma makinesi ele geçirildi.

Ayrıca; Yabancı Uyruklu S.E.H. isimli şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde yapılan operasyonda, 1 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen üzerinde İbranice el yazması deri kitap elde edilmiş, şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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İbranice el yazmasını satmaya çalışırken yakalandı
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