İbranice el yazmasını satmaya çalışırken yakalandı

Ayrıca; Yabancı Uyruklu S.E.H. isimli şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde yapılan operasyonda, 1 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen üzerinde İbranice el yazması deri kitap elde edilmiş, şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.