İbranice el yazmasını satmaya çalışırken yakalandı

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Tarihi Eser Kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.
Yapılan açıklamada H.K. isimli şahsın kullanmış olduğu araçta Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan operasyonda;
Ayrıca; Yabancı Uyruklu S.E.H. isimli şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde yapılan operasyonda, 1 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen üzerinde İbranice el yazması deri kitap elde edilmiş, şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.