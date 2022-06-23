İçimizdeki Ateş nerede çekiliyor? İçimizdeki Ateş dizisi hangi ilde ve ilçede çekiliyor?

Hukuk fakültesinden mezun olmuş Mert, Bahar, Ege ve Hale, adaletin temsilcileri olmak istedikleri bu yolda son adımlarını atıp avukatlık ruhsatı almak için staja başlayacaktır.

Bu dört genç için bu yolda gidilmesi gereken tek yer kıdemli avukatlar Doğan ve Tülin'in birlikte kurdukları Yener & Tan Hukuk ofisidir. En iyi olmak için en iyilerle çalışmak ilk hedef olsa da bu hiç de kolay olmaz.

Doğan Yener'le çalışabilmek için onun zorlu sınavından geçip birçok rakibi geride bırakmaları gerekmektedir. Hale'nin özgüveni, Ege'nin pratik zekâsı, Mert'in içgüdüleri, Bahar'ın girişkenliği bu sınavı geçmelerine yetecek midir?