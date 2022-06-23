İçimizdeki Ateş nerede çekiliyor? İçimizdeki Ateş dizisi hangi ilde ve ilçede çekiliyor?

Atv ekranlarında yayınlanacak olan İçimizdeki Ateş dizisi çekildiği yerle gündeme geliyor. Perşembe günlerine oldukça iddialı bir giriş yapan dizide birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. Dizide dört genç avukat adayının hayata tutunma ve hayallerine ulaşma hikayesini konu edilecek. Yapımın ilk bölümü bu akşam ekranlara gelirken öte yandan "İçimizdeki Ateş nerede çekiliyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte İçimizdeki Ateş dizisine dair merak edilenler...
İÇİMİZDEKİ ATEŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan İçimizdeki Ateş dizisinin senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz kaleme almaktadır. Büyük ilgi görmesi beklenilen İçimizdeki Ateş dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Çekimleri İstanbul'da başlayan ve burada devam edecek olan İçimizdeki Ateş dizisinin çekimlerinde İstanbul'un bir çok farklı semt ve sokağı kullanacaktır.
Hukuk fakültesinden mezun olmuş Mert, Bahar, Ege ve Hale, adaletin temsilcileri olmak istedikleri bu yolda son adımlarını atıp avukatlık ruhsatı almak için staja başlayacaktır.
Bu dört genç için bu yolda gidilmesi gereken tek yer kıdemli avukatlar Doğan ve Tülin'in birlikte kurdukları Yener & Tan Hukuk ofisidir. En iyi olmak için en iyilerle çalışmak ilk hedef olsa da bu hiç de kolay olmaz.
Doğan Yener'le çalışabilmek için onun zorlu sınavından geçip birçok rakibi geride bırakmaları gerekmektedir. Hale'nin özgüveni, Ege'nin pratik zekâsı, Mert'in içgüdüleri, Bahar'ın girişkenliği bu sınavı geçmelerine yetecek midir?