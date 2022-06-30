İçimizdeki Ateş oyuncuları ve konusu ne? İçimizdeki Ateş konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman başlıyor? ATV’den yeni yaz dizisi!

İçimizdeki Ateş oyuncu kadrosu ile sağlam bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Başrolleriyle yaz döneminde reytingleri alt üst etmek istiyor. Her perşembe ekranlara gelmesi bekleniyor. İçimizdeki Ateş konusu, oyuncuları aratılıyor. ATV bu yaz döneminde üç yeni dizi ile yerini sağlama almak istiyor. İşte İçimizdeki Ateş dizisi ve oyuncuları
İçimizdeki Ateş 23 Haziran 2022 perşembe günü yayına girecek. İlk bölümü perşembe günü yayınlanacak. Dizi 20.00'da ekranlarda olacak.
Hukuk fakültesinden mezun olmuş genç avukat adayları Mert, Bahar, Hale ve Ege zorlu elemelerden geçerek Ünlü Avukat Doğan Yener ve eşi Tülin Tan'ın yanında staja başlarlar. Staj süresince beladan uzak kalmaları gerekmektedir. Hayat onları bu yolculukta türlü engellerle sınarken, Doğan ve Tülin'in yol göstericiliği ile hedeflerine ulaşabilme serüvenlerini ve bu yolda neler kazanıp nelerden vazgeçeceklerini hep birlikte göreceğiz…