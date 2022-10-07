İçinde hasta bulunan ambulans kaçırıldı

Ambulansın çarptığı araç sürücüsü Yasin Y. olayı korku dolu gözlerle anlattı. Yasin Y., "Kırmızı ışıkta beklerken bir anda ambulans geldi ve bana çarptı. Yanımda bekleyen bir araç daha vardı. ikimizin arasından geçmeye çalışırken bana çarptı" dedi.

Polis tarafından göz altına alınan Mustafa S. de doktor raporu için Nevşehir Devlet Hastanesine getirildi. Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından gözaltına alınan Mustafa S. daha sonra polis merkezine götürüldü.