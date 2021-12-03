İçişler Bakanlığın’dan işitme engellilere özel sayfa

İçişleri Bakanlığı, engelli vatandaşlarını unutmadı. Facebook, Instagram, Youtube gibi diğer sosyal mecralarda paylaşılan içerikler de işitme engellilere özel olarak hazırlanarak 👐işareti ile paylaşılacak.
Bu sayede engelli vatandaşları ilgilendiren haberler başta olmak üzere bakanlığa bağlı diğer kuruluşların yaptıkları çalışmalardan da haberdar olması sağlanacak.
İçişleri Bakanlığı 3 yıl önce, kamuda bir ilki başararak, Bakanlık merkez yönetimi, genel müdürlükler, valilikler ve kaymakamlıklar da dahil olmak üzere toplam bin 395 web sayfasını ortak arayüz ve altyapıda toplamıştı.