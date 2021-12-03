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Giriş Tarihi: 3.12.2021 16:34

İçişler Bakanlığın’dan işitme engellilere özel sayfa

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İçişler Bakanlığın’dan işitme engellilere özel sayfa

İçişleri Bakanlığı, Dünya Engelliler Günü’nde bir ilke daha imza attı. Bakanlık faaliyetlerinin anlatıldığı çalışmalar, işitme engelliler için özel hazırlanan sosyal medya hesabı “Engelsiz İçişleri Twitter” hesabında da yayınlanacak.

İçişleri Bakanlığı, engelli vatandaşlarını unutmadı. Facebook, Instagram, Youtube gibi diğer sosyal mecralarda paylaşılan içerikler de işitme engellilere özel olarak hazırlanarak 👐işareti ile paylaşılacak.

Bu sayede engelli vatandaşları ilgilendiren haberler başta olmak üzere bakanlığa bağlı diğer kuruluşların yaptıkları çalışmalardan da haberdar olması sağlanacak.

İçişleri Bakanlığı 3 yıl önce, kamuda bir ilki başararak, Bakanlık merkez yönetimi, genel müdürlükler, valilikler ve kaymakamlıklar da dahil olmak üzere toplam bin 395 web sayfasını ortak arayüz ve altyapıda toplamıştı.

Ayrıca Bakanlığın resmi web sayfaları hali hazırda görme engelliler için gerekli erişilebilir özellikleri içerisinde barındırıyordu.

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İçişler Bakanlığın’dan işitme engellilere özel sayfa
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